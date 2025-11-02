L. O.

Antonio, el bebé robado de la Región de Murcia que ha encontrado a su familia biológica a los 50 años.

Sobre los nueve años se enteró de que era adoptado. Más tarde, sus padres le confesaron que habían pagado "un millón de pesetas" por él. En 2017, cuando los casos de bebés robados saltaron a la actualidad en España al producirse la primera sentencia judicial al respecto, denunció su historia en este periódico. Ocho años después, ha encontrado a su familia biológica y ha descubierto que en el cementerio de Granada yace un ataúd que le atribuyen a su persona. La de Antonio Marín Moreno es una de esas realidades que superan la ficción. "Aún estoy procesándolo", expresa. Más información