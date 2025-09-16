Una vez más, una escena desgarradora se repite en el Pacífico Noroeste: una orca en peligro de extinción fue vista llevando el cuerpo sin vida de su cría recién nacida, en lo que los expertos describen como un claro comportamiento de duelo. La orca, identificada como J36, fue observada empujando a su cría en el Estrecho de Rosario, parte del mar de Salish, entre las Islas San Juan.

La cría, una hembra que aún tenía el cordón umbilical, ya estaba muerta cuando fue vista por investigadores del Center for Whale Research, SeaDoc Society y San Diego Zoo Wildlife Alliance. Se estima que tenía menos de tres días de nacida, y aunque no se sabe si nació viva, el comportamiento de la madre refleja una respuesta emocional profunda.

La especie a la que pertenece J36, conocida como orcas residentes del sur, está en grave peligro. Solo quedan 73 ejemplares, y su supervivencia está amenazada por la escasez de salmón Chinook, la contaminación y el ruido submarino que interfiere con su capacidad de cazar y comunicarse.

Este caso recuerda al de Tahlequah (J35), otra orca que en 2018 cargó a su cría muerta durante 17 días y más de 1.600 kilómetros. Las imágenes de J36 se suman a un llamado urgente por la conservación de estos majestuosos cetáceos, cuya existencia pende de un hilo.