Un velero que participaba en una regata frente a la costa de Mahón, Menorca, sufrió un accidente inesperado cuando su mástil se desprendió en medio de una intensa tormenta.

Las fuertes ráfagas, que superaban los 50 nudos, pusieron a prueba la resistencia de la embarcación y la pericia de la tripulación.

Las imágenes grabadas durante el incidente muestran el momento exacto en que el mástil se parte, dejando la embarcación en una situación crítica.

A pesar de la gravedad del daño, la tripulación logró mantener el control y regresar a puerto sana y salva.