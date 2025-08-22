En junio de este año los expertos dieron la voz de alerta ante la presencia del peligroso ‘dragón azul’ (Glaucus atlanticus) en aguas de Mallorca, donde era detectado por primera vez en 300 años. Sin embargo, a lo largo de las semanas siguientes las observaciones de este pequeño y temible animal se han ido multiplicando y obligando a cerrar playas enteras al baño, por los graves efectos que provoca su picadura. Esta misma semana, las playas de Guardamar (Alicante) tenían que cerrarse durante un día tras encontrarse dos ejemplares de esta especie en sus aguas.