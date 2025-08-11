Los incendios que durante toda la noche han mantenido en jaque a los bomberos especialmente en León, ahora mismo la provincia más afectada, tras un fin de semana en el que los incendios arrasan todo lo que ven a su paso. El fuego ha llegado al paraje Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de Las Médulas. Donde los vecinos de Carucedo se veían amenazados por la cercanía de las llamas. Como ellos, hasta 800 personas han sido evacuadas de sus casas.