El verano ya está a la vuelta de la esquina. El cambio de estación va a provocar una subida de temperaturas en muchos puntos de España que se traducirá en la llegada de numerosos insectos. Los mosquitos y moscas son muy molestos, especialmente en la época veraniega, que es cuando más activos están.

No se pueden dejar las ventanas abiertas con tranquilidad, especialmente por la noche, cuando más suelen intentar entrar a nuestros hogares aprovechando la luz interior de las bombillas y, de paso, picarnos. Existen muchos métodos para conseguir que los mosquitos no entren en casa. El principio, pero también el más caro, es poner mosquiteras, pero no es el único. Uno de estos es utilizar productos naturales tales como plantar aceites esenciales con los olores que no les ahuyentan.