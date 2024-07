El vertido de hidrocarburo que esta mañana ha llegado a las playas del Parque Natural de la Devesa, todas reconocidas con bandera azul, ha sorprendido a bañistas y visitantes de este valioso enclave natural. Una de las bañistas sorprendida por el cierre a media mañana de las playas de l'Arbre del Gos y el Saler decretado por el Ayuntamiento de València explicaba a Levante-EMV que sobre las 11 estaba tomando el sol porque no se había atrevido a entrar en el agua por el fuerte oleaje (en ese momento ondeaba la bandera amarilla). Lo que iba a ser un día tranquilo de playa, sin apenas turistas en las playas recién regeneradas del parque, ha cambiado de pronto. "Enseguida he visto que habían puesto la bandera roja y he sentido un fuerte olor". "Ha sido cuestión de media hora. He llegado a marearme un poco", asegura María Luisa, quien ha decidido volver a casa. "Me voy porque esto no sé por dónde puede salir", relata.