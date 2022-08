El primer caso de una menor de Gijón que ha sufrido pinchazo durante la fiestas del barrio de Montevil , ha dado positivo en MDMA. Es el primer positivo al analizar en sangre u orina a una joven agredida con jeringuilla. Este fin de semana también sufrieron pinchazos en esta discoteca de Bilbao. Dos jóvenes que atienden a informativos Telecinco. En su caso pidieron ayuda y fueron trasladadas al hospital con una reacción alérgica ambas; hinchazón de la mano, o la pierna incluso con pérdida del sentido del oído. Pero no encontraron nada. Negativos todos los análisis, Aun así están asustadas. En el festival de raggaetón Santander hubo varios pinchazos. Solo pusieron dos denuncias. Tampoco encontraron restos de drogas. Lo mismo que en Cataluña hay una veintena de denuncias. Desde que Miriam lo hizo público, se está reforzando el protocolo de atención por sumisión química, dando formación para los porteros. Rafael Rodriguez director Bull Seguridad, explica que han tomado el modelo de otros países europeos que han mejorado sus protocolos con cacheos de los bolsos y mochilas, incluso bolsillos buscando el arma para pinchar y la droga. Para cachear a las mujeres necesitan mujeres y más personal para estar atentos. Lo hacen en las discotecas donde hay más de 500 personas para evitar que estos agresores entren armados con jeringuillas. Todavía no hay instrucciones policiales concretas sobre lo que está ocurriendo, pero la cuestión que intentan resolver es saber si es una peligrosa moda, con delito contra la salud (no hay que olvidarlo), o hay detrás una intención de violencia sexual o de robo detrás.