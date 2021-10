El rey Felipe VI ha tenido unas palabras de afecto y cercanía para los palmeros durante su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021. "Me gustaría tener un recuerdo muy especial para los que allí viven, que sufren desde hace un mes la tremenda erupción volcánica, y que han visto golpeadas sus vidas de una manera tan dramática y con tanta impotencia como tristeza. Muchos de ellos lo han perdido todo: sus casas, sus tierras y cultivos, sus animales, sus recuerdos. Desde aquí les transmitimos nuestra solidaridad y el mayor ánimo para afrontar esta situación. Nos han pedido que no les olvidemos y, junto a todos los españoles, así será; no les olvidaremos," ha dicho el monarca.