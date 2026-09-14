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Lucía Feijoo Viera

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Sumar niega conversaciones con Podemos para una candidatura conjunta a la izquierda del PSOE

La portavoz del Movimiento Sumar Rosa Martínez ha comparecido en rueda de prensa este lunes y ha negado que existan conversaciones con Podemos para ahormar la candidatura conjunta de la izquierda a la izquierda del PSOE. Eso sí, ha querido dejar claro que “valoramos positivamente que Podemos considere una necesidad avanzar en una candidatura unitaria". En esta línea ha señalado que le parece una noticia positiva que se haya conocido que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau quiera regresa a la primera línea de la arena política. “Esto demuestra que es un espacio vivo, que nadie tira la toalla y los anuncios oficiales se harán cuando tengan que hacerse. En este espacio hay personas valiosas y cualquiera de ellas puede representar la diversidad del proyecto que se está gestando y dar un paso adelante”, ha dicho.