Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Intenso rifirrafe entre Yolanda Díaz y una diputada del PP a cuenta de Ceuta

El PP ha llamado hoy “cobarde” a la vicepresidenta segunda por no mostrar su verdadera opinión sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta y la ha responsabilizado, junto al resto del Gobierno, de ser responsable de las 141 muertes de migrantes y de las 23 agresiones sexuales confirmadas por la Fiscalía de la ciudad autónoma. Mientras la diputada popular Sofía Acedo ha insistido que lo que ocurre en Ceuta no es una crisis humanitaria sino una “invasión”, Yolanda Díaz ha asegurado que los migrantes “vienen a España porque tienen hambre y razones”. “Ustedes lo que están haciendo es llamar a los niños invasores y están gobernando con los que dicen que los cacemos uno a uno…Señor Feijóo esto es el ‘a por ellos’, son pirómanos del odio, es el ‘que caiga España que ya la levantaremos nosotros’. Es hacer lo que sea por un puñado de votos. Dan vergüenza”, le ha espetado. La vicepresidenta primera ha propuesto al PP que se pongan a trabajar con la ministra Sira Rego para traer a las menores a sus once comunidades si lo que quieren es ayudar a Ceuta.