Lucía Feijoo Viera

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El Gobierno presenta su ‘Idealista público’ con 800 pisos en alquiler

El Gobierno ha presentado este lunes el nuevo portal de Casa 47, la empresa estatal de vivienda nacida de la transformación de Sepes, que arranca con 800 viviendas en alquiler asequible y a la que se incorporarán otras 1.500 viviendas próximamente, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la plataforma, y tal y como adelantó en primicia EL PERIÓDICO el pasado viernes. "Para demasiadas personas buscar una vivienda se ha convertido en una suerte de carrera de obstáculos", ha asegurado Sánchez. Frente a ello, el Ejecutivo aspira a que Casa 47 funcione como una ventanilla única para consultar la oferta, comprobar requisitos y presentar solicitudes. La plataforma mostrará convocatorias con información sobre las viviendas, su tipología, ubicación, plazos y condiciones de acceso. También incorpora un buscador con simulador previo para que cada usuario pueda conocer qué inmuebles puede solicitar. El Gobierno prevé incorporar nueva oferta cada trimestre. La oferta se irá ampliando de forma recurrente con nuevas convocatorias. Más información