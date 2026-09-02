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Torres reitera que el director de la Policía niega la planificiación de Marruecos en lo acontecido en Ceuta

Ángel Víctor Torres ha comparecido este miércoles por la tarde en rueda de prensa después de presidir en Ceuta la reunión del Comité Especializado de Situación. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España ha reiterado que el director de la Policía ha trasladado a Grande-Marlaska que “en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma”.