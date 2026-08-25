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Torres: "La prioridad es la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores"

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Torres: "La prioridad es la devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores"

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único para gestionar la crisis de Ceuta, ha afirmado este martes que la prioridad es la "devolución y la repatriación de la mayor cantidad de personas, mayores y menores" llegadas de forma irregular a la ciudad, respetando el ordenamiento jurídico.

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