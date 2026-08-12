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Así será el eclipse total solar en España: a qué hora es, mapa y mejores lugares para verlo
El 12 de agosto, España vivirá el primer eclipse total de Sol visible desde la Península en más de un siglo.Ese miércoles, la Luna se colocará entre la Tierra y el Sol y llegará a ocultarlo por completo durante unos instantes.
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