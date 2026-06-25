Lucía Feijoo Viera

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La reina Letizia muestra su preocupación por los terremotos de Venezuela: "España ha ofrecido ya su ayuda"

La reina Letizia ha aprovechado un acto al que asistía esta mañana en Madrid por el 15 aniversario de la revista Ethic para acercarse a los medios y hablar sobre Venezuela. “El rey está volando ahora hacia Mexico y él, como el resto de ciudadanos de este país, está preocupados siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos”. La reina ha asegurado que España ya ha ofrecido su ayuda y que las operaciones tanto de rescate como de reconstrucción serán “un gran desafío”.