LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Rufián a Sánchez: "¿Usted tiene pecado? Menos caritas y no me cuenten milongas"

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha cargado duramente contra el poder judicial en la sesión de la Cámara Baja en la que Pedro Sánchez comparece para dar explicaciones sobre los casos de corrupción. “Señorías del PSOE: bienvenidos. Los jueces y los policías de este país no son seres de luz. Hay una España negra que ha mandado toda la vida y que ustedes han colaborado en tapar”, ha afirmado. En otro momento de su intervención, Rufián ha afirmado que el comisionista Víctor de Aldama está en la calle no porque tenga pruebas contra el PSOE, sino porque tiene pruebas contra el PP.