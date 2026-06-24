LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Feijóo a los socios: "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura hoy mismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención de respuesta pidiendo de nuevo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que adelante las elecciones: “Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva. Disuelva usted las cortes y vayamos a votar”, ha dicho. Feijóo ha defendido que su ejercicio como presidente de la Xunta de Galicia es ejemplar y que ni él ni nadie de sus Gabinetes nunca ha “metido la mano en la caja”. “Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca, y los miembros de mis gobiernos tampoco”, ha sentenciado. El líder de los populares ha apuntado a Pedro Sánchez como máximo responsable: “Usted es el nexo político corruptor”. Finalmente, Feijóo ha vuelto a presionar a los socios del Gobierno para que apoyen una moción de censura contra Pedro Sánchez, “hoy mismo”. Más información