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Aldama: “Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los que vengan detrás colaboren”

Aldama: “Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los que vengan detrás colaboren”

Lucía Feijoo Viera

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Aldama: “Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los que vengan detrás colaboren”

Lucía Feijoo Viera

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Sentencia histórica por el llamado ‘caso mascarillas’. El Tribunal Supremo condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a su exasesor Koldo García a 18. El empresario Víctor de Aldama es el que sale mejor parado: cuatro años y medio, pero no pisará la prisión por colaborar con la justicia. Poco después de conocerse las condenas, Aldama mostraba su satisfacción, se negaba a opinar sobre Ábalos y Koldo y destacaba que “la colaboración en este país sirve”. Más información

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