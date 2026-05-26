Lucía Feijoo Viera

Aznar recupera la frase "el que pueda hacer que haga" por la "situación insostenible de España"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado que la frase "el que pueda hacer que haga" cobra más sentido que nunca en un contexto en el que España vive una "situación insostenible". Sin hacer una referencia directa a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Aznar ha dicho en un vídeo publicado en Instagram que hoy son más necesarios que nunca ciudadanos responsables, comprometidos con España y dispuestos a actuar para que el país salga de esta situación.