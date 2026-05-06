Lucía Feijoo Viera

El crucero MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en Tenerife

La crisis sanitaria del crucero MV Hondius ya tiene hoja de ruta definitiva para su resolución. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el buque de expedición pondrá rumbo inmediato hacia las Islas Canarias, concretamente al puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. La llegada está prevista en un plazo de tres días, tiempo durante el cual el barco navegará con la garantía de que no quedan casos activos graves a bordo.