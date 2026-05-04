Secciones

Es noticia
MigraciónVivienda en IbizaCaos en el juzgadoRegistro únicoAutovía aeropuerto
instagramlinkedin
Ábalos critica al PP por hacer oposición y un "uso torticero" de la Justicia

Ábalos critica al PP por hacer oposición y un "uso torticero" de la Justicia

Lucía Feijoo Viera

Ábalos critica al PP por hacer oposición y un "uso torticero" de la Justicia

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha rechazado este lunes en el Tribunal Supremo contestar a las preguntas del PP, que agrupa las acusaciones populares, al considerar que su presencia en el juicio responde a un "uso torticero de la Justicia" para hacer "oposición al Gobierno". Y de la misma forma se ha negado a responder al interrogatorio de la defensa del acusado Víctor de Aldama, de quien ha puesto en duda su colaboración con la Justicia en busca de atenuantes "disparando a un nivel extraprocedimental" e intentando "politizar una causa eludiendo responsabilidad".

TEMAS

Tracking Pixel Contents