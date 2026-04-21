DIRECTO | ‘Caso Kitchen’ en la Audiencia Nacional: declara el notario acusado de un chivatazo al 'número dos' de Fernández Díaz / Lucía Feijoo Viera

DIRECTO | ‘Caso Kitchen’ en la Audiencia Nacional: declara el notario acusado de un chivatazo al 'número dos' de Fernández Díaz

El juicio de la operación Kitchen llega en su octava sesión, tras la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas, de su mujer, Rosalía Iglesias, y del letrado Javier Gómez de Liaño, al turno como testigo del notario Alberto Vela Rubio-Navarro, que fue acusado en un primer momento de haber alertado al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de que se le estaba investigando por el espionaje al extesorero del Partido Popular. Más información