Lucía Feijoo Viera

Cuerpo sobre el reemplazo de Montero: “Que me incluyan en las quinielas es que se está realizando un buen trabajo”

“La echaremos de menos tanto en el ámbito personal como profesional”. El Consejo de Ministros se ha despedido este martes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en los “próximos días” dejará sus responsabilidades en el Gobierno para dedicarse a tiempo completo como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. La convocatoria de los comicios para el 17 de mayo, avanzada la noche de este lunes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, obliga a Pedro Sánchez a adelantar más de lo previsto la crisis de Gobierno. En Moncloa apuntan a que previsiblemente se producirá a partir del viernes, una vez que se produzca el debate en el Congreso sobre la convalidación del decreto anticrisis. Este miércoles, además, comparecerá el presidente del Gobierno para dar cuenta sobre la posición de España ante la guerra de Irán. Las miradas durante los últimos días se han dirigido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha ganado perfil al liderar el plan anticrisis. El propio titular de Economía ha evitado autodescartarse sobre la posibilidad de que gane peso en el Gobierno tras la remodelación. Más información