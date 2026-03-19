Lucía Feijoo Viera

Sánchez aplaza los presupuestos para centrarse en proteger a los ciudadanos de la guerra en Irán

Pedro Sánchez pospone la presentación de los presupuestos generales del Estado para atender a las consecuencias de la guerra en Irán. El presidente del Gobierno, que asiste este jueves en Bruselas al Consejo Europeo, pide a los ciudadanos que “sean conscientes de la gravedad de este momento” y que entiendan que “estamos en el lado correcto de la historia”, con su oposición a la guerra. Por eso, continúa, el Gobierno va a poner “todos los recursos del Estado” para responder a la crisis, y dejará para más adelante los presupuestos para dedicarse ahora a “lo importante y lo urgente” que es proteger “desde la legalidad internacional” a nuestros ciudadanos. Más información