Lucía Feijoo Viera

Montero acusa a Feijóo de incomodar a la Corona con su debate “inventado” sobre el regreso del emérito

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado de acuerdo con la Casa Real en que si el rey emérito decidiera volver a España tendría que establecer su residencia fiscal en España y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de haber puesto en una situación “incómoda” a la corona con un debate “inventado”. “¿Qué ha pretendido el señor Feijóo? ¿Por qué mete siempre la pata incorporando a las instituciones a unas polémicas inventadas que lo único que hacen es poner en una situación incómoda a las propias instituciones?”, se ha preguntado. Montero se ha mostrado convencida de que, con la desclasificación de los papeles del 23F, “a la Casa Real le hubiera gustado celebrar la participación del rey Juan Carlos en la defensa de la democracia”.