Atlas News

Pedro Sánchez firma por error la subida del SMI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió hoy en el Ministerio de Trabajo la firma del acuerdo para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (17.094 euros anuales), con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Se trata de la primera vez que Sánchez encabeza personalmente un pacto bipartito entre Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, en ausencia de la patronal CEOE, que rechazó sumarse al alza de 37 euros mensuales. El acto, celebrado a las 11.30 horas, contó con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), y ministros de la coalición como María Jesús Montero (Hacienda), Elma Saiz (Inclusión), Milagros Tolón (Educación) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales). El real decreto se aprobará mañana en Consejo de Ministros. Sánchez defendió la medida como un acto de "justicia social y de inteligencia económica", recordando que el SMI ha subido un 66% en su mandato: "No es un capricho. Que se lo digan a quienes cobraban 735 euros". Criticó a la patronal por su ausencia y les instó a "pagar más salarios", en un contexto de "bonanza económica" y beneficios empresariales multimillonarios: "No es admisible mirar con lupa el salario mínimo mientras se mira hacia otro lado con los sueldos altos". Más información