EFE

Puente considera "raro y difícil de explicar" el accidente de ferrocarril de Córdoba

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado este lunes que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es "rato y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura.