Sara Fernández

Así fue la detención de Natalio Grueso en Portugal el que fue director del Centro Cultural Niemeyer

La Guardia Civil, en colaboración con la Polícia Judiciária de Portugal, localizó y detuvo el pasado jueves, como ya informó este diario, a un prófugo español condenado a ocho años de prisión por la Audiencia Provincial de Asturias por delitos continuados de malversación y falsificación de documento público: se trata de Natalio Grueso, dramaturgo y exdirector del Centro Niemeyer en el arranque del centro cultural avilesino.