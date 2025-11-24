Lucía Feijoo Viera

Arranca el juicio por la fortuna oculta de los Pujol

Hoy, más de una década después, se celebra el juicio contra el clan Pujol. Un juicio por ocultar, presuntamente, una enorme fortuna en Andorra. 11 años han pasado desde que terminó la investigación del juez instructor y hoy comienza el proceso con 42 sesiones de juicio y por el que pasarán 254 testigos y 19 acusados. Entre los acusados Jordi Pujol, president de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, y sus siete hijos. Todos, según la Fiscalía, se beneficiaron de forma consciente de esta trama. El tribunal considera que Pujol está en condiciones de seguir en el proceso penal, aunque podrá hacerlo desde su casa en Barcelona. De hecho, hoy comparece por videoconferencia. Más información