Lucía Feijoo Viera

Las bonitas palabras del rey Felipe VI a su madre, la reina Sofía: "Es memoria afectiva de la España democrática"

Como no podía ser de otra manera, el Rey ha tenido unas palabras muy emotivas para su madre, la Reina Sofía, destacando "una vida entera -aunque fruto de los nervios ha dicho primero "eterna"- de servicio ejemplar de lealtad a España y a la Corona apoyando con convicción al Rey Juan Carlos" durante todo su reinado. "Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, por un obligado sentido del deber" le ha dicho mirándola a los ojos, afirmando que "la figura de la Reina forma parte de la memoria afectiva de la España democrática", ganándose el "afecto de varias generaciones de españoles por su cercanía"