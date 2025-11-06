Lucía Feijoo Viera

Toñi García pide a PP y Vox que aplaudan en la comisión por la dana: “Por los familiares de las 229 víctimas”

Toñi García García ha conseguido que los diputados de PP y Vox en la comisión de investigación de la DANA del Congreso hayan aplaudido su intervención tras su testimonio desgarrador en el que no ha podido contener el llanto al recordar la muerte de su marido y su hija en el garaje de su vivienda. “Si lo sienten y están con nosotros, les pido que aplaudan todos ustedes. Solo así entenderé que mi presencia aquí, que mi dolor, hayan valido la pena", les ha dicho al acabar su comparecencia. Los diputados han aplaudido e incluso se han acercado a saludarla antes de que abandonara la sala.