Lucía Feijoo Viera

La jefa de prensa de la Fiscalía se alarmó porque se extendía "la sombra de sospecha" de que el fiscal general quería "tender una trampa a la pareja de Ayuso"

La jefa de prensa de la Fiscalía General, Mar Hedo, ha relatado este martes en el Tribunal Supremo, durante la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, la preocupación que le suscitó la tarde del 13 de marzo de 2024 el mensaje que difundió a la prensa Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En este mensaje se informaba de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador --incurso en una causa por delito fiscal--, y que el pacto se había frenado por "órdenes de arriba", lo que se entendía que apuntaba al propio García Ortiz. A juicio de la responsable de prensa, ello "extendía una sombra sospecha" de una supuesta falta independencia Fiscalía" con el objetivo de tender "una trampa" al empresario, "para hacerle pasar de inocente a culpable", por lo que en este momento tuvo la convicción de que había que responder a esta información incorrecta con una nota de prensa. "Se trataba de una fuente muy potente", ha comentado, en alusión al origen de la información que no era correcta.