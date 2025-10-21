Pilar Alegría sobre las acusaciones de Aldama: "Por las noches no veo ficción"

Pilar Alegría sobre las acusaciones de Aldama: "Por las noches no veo ficción"

Lucía Feijoo Viera

Pilar Alegría sobre las acusaciones de Aldama: "Por las noches no veo ficción"

Lucía Feijoo VieraPI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado de “ficción” las acusaciones de financiación ilegal del PSOE por parte de Víctor de Aldama y ha expresado la tranquilidad en el Gobierno y el partido en este asunto. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha asegurado que el Ejecutivo no está “preocupado” por la situación de la investigación judicial. “Siempre encontrarán por parte del PSOE colaboración y transparencia”, ha manifestado la también ministra de Educación al día siguiente de que el magistrado Leopoldo Puente decidiera citar para el 29 de octubre como testigos al exgerente del partido y a una secretaria del partido. Sobre las declaraciones sin pruebas de Aldama en Telemadrid, Alegría ha sido clara: "Por las noches no veo ficción".

TEMAS

Tracking Pixel Contents