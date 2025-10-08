Sara Fernández

Así han trabajado los guías caninos en la búsqueda de los desaparecidos del edificio derrumbado en Madrid

Un edificio en obras se ha derrumbado en el centro de Madrid, en la calle de las Hileras, 4. El suceso ha ocurrido alrededor de las 13 del mediodía de este martes, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. Tras más de doce horas de búsuqeda, los servicios de Emergencias han concluído su trabajo con un balance trágico: encuentran los cadáveres de los cuatro fallecidos.