Lucía Feijoo Viera

El diputado de ERC, Jordi Coronas, regresa a España tras estar detenido por Israel

Oriol Junqueras y Elisenda Alamany han recibido a Jordi Coronas en la sede de ERC después de pasar cuatro días detenido por las fuerzas israelíes. El concejal formaba parte de los tripulantes de la Global Sumud Flotilla, que contenía ayuda humanitaria para los gazatíes, y a su vuelta ha sido recibido por los militantes y los líderes de su partido. Coronas cuenta que durante esos días que ha permanecido retenido por Israel ha visto lo peor de la humanidad y a la vez lo mejor, como la solidaridad y la lucha de las personas a pesar de los ataques y las amenazas. Añade que hay que seguir luchando contra esta injusticia y hace un llamamiento a seguir con la movilización.