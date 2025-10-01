Lucía Feijoo Viera

Sánchez a Netanyahu sobre la flotilla a Gaza: “No representa ninguna amenaza para Israel”

Pedro Sánchez se ha dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu para que evite una intervención de la flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. "No representaron un peligro ni una amenaza para Israel", ha asegurado antes de participar este mediodía en la cumbre informal de líderes europeos en Copenhague. El presidente del Gobierno también ha remarcado que esta misión humanitaria no habría tenido lugar si el Gobierno de Israel hubiese permitido la entrada de la UNRWA y el reparto de esa ayuda humanitaria por parte de Naciones Unidas.