Lucía Feijoo Viera

Ayuso: "Genocidio es un concepto que tienen que decidir los tribunales internacionales"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que "no va a permitir" que el antisemitismo se disfrace de "supuestas causas positivas" y que "genocidio es un concepto que tienen que decidir los tribunales internacionales". Durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa de Mediaset, Ayuso ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "meternos" en un debate a todo el país "para que no hablemos de la corrupción de su entorno, que por mucho que lo intente tapar con la bandera palestina, hemos visto que es tan grande que no le da". Preguntada por la situación en Gaza y la ofensiva de Israel, la dirigente madrileña ha explicado que no va a dejar "abandonados a los judíos españoles ni madrileños" y que "no va a permitir" que el antisemitismo se disfrace de "supuestas causas positivas".