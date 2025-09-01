Tras el acto simbólico de inicio del curso político celebrado este domingo en Galicia, Alberto Núñez Feijóo reúne este lunes a la cúpula del PP en un hotel de Aranjuez (Madrid) para definir su estrategia de rearme contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la mitad del encuentro, que se celebra durante toda la jornada en la localidad más al sur de la Comunidad de Madrid, el líder de la oposición ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha expuesto sus prioridades para el curso político ya en marcha. La primera de ellas una reforma legal para impedir que, como sucede desde 2023 con Sánchez, un presidente pueda gobernar sin haber aprobado y ni siquiera presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.