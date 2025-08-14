Además de las intensas labores que se están haciendo en tierra para combatir los incendios, el trabajo desde el aire también es fundamental. Con unas condiciones muy complicadas, los pilotos de los medios aéreos del Estado hacen el máximo para tratar de sofocar las llamas. Van a una velocidad de 200 kilómetros por hora, con prácticamente todos los elementos en contra y con peligrosas maniobras. Para ayudar en estas labores de extinción, Europa ha enviado a España dos aviones cisterna. Ahora mismo hay una treintena de hidroaviones trabajando en la extinción de los incendios, pero estos dos tienen una capacidad enorme de más de cinco mil litros cada uno. Serán enviados a las comunidades con más necesidades y ya han llegado a la ciudad de Santiago.