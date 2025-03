El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido hoy a los hombres, sobre todo a los más jóvenes, para advertirles que no se deben sentir amenazados "cuando una mujer avanza". "No dejemos que el veneno del machismo tóxico se cuele por la ventana del resentimiento. No hagamos caso a los propagandistas del odio por las redes sociales. Lo importante es que hagamos de la causa feminista nuestra propia causa porque si las mujeres avanzan, lo hace el conjunto de la sociedad", ha dicho durante la clausura del acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en el Museo del Prado.