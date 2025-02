Podemos justifica que Juan Carlos Monedero continuara en los chats de dirección del partido pese a las denuncias por "violencia sexual", alegando que no podía expulsarlo por no haber una resolución, ya que las víctimas "decidieron no continuar" con la denuncia. El partido asegura sin embargo que el dirigente "ya no está", pero vincula su salida con las filtraciones de ese mismo chat después de que el pasado viernes La Sexta publicase los mensajes que acreditan que el fundador de Podemos siguió en este órgano, el Consejo Ciudadano Estatal. Unos mensajes que ponían en cuestión la versión del partido, que ha sostenido que "apartó" al dirigente, al dejar de invitarle a participar en actos públicos una vez tuvieron conocimiento de las denuncias.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha justificado la continuidad de Monedero en el chat de dirección, donde era invitado permanente, y ha asegurando que no podían echarle al no haber una resolución oficial de suspensión de militancia, insistiendo en la idea de que las víctimas "decidieron no continuar" con el proceso, después de que la Comisión de Garantías de la formación le requiriera rellenar un formulario después de que ella misma enviara la denuncia por email al equipo de Irene Montero relatando los hechos. Preguntado por si Monedero continúa a día de hoy en los chats de dirección, la respuesta ha sido "no", aunque ha evitado concretar cuándo salió: "La fecha no la tengo en la cabeza pero ahora mismo no está"-. Sí ha confirmado que su salida fue una "decisión de la dirección".