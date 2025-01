En 'La mirada crítica', el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha explicado la postura de su partido ante este nuevo decreto: "La posición del Partido Popular es medianamente clara. Hemos ofrecido al Gobierno nuestro apoyo en la revalorización de las pensiones, en la ayuda a los afectados por la DANA y en el transporte público", ha afirmado. Sin embargo, ha dejado claro que mantienen la desconfianza hacia el Ejecutivo: "De este Gobierno no nos fiamos nada. Veremos el real decreto en su integridad y fijaremos nuestra posición, pero lo que estamos viendo es verdaderamente sorprendente". El portavoz popular ha criticado el discurso de Sánchez sobre el apoyo de sus socios: "Ha construido un relato para aparentar estabilidad, pero la realidad es que no tiene mayoría parlamentaria ni estabilidad. No puede comprometerse con nadie porque está a expensas de las decisiones de Puigdemont". Según Sémper, "los ciudadanos ven que en la política no se tratan sus problemas, sino los líos internos del Gobierno". Ha lamentado que el foco esté puesto en cuestiones como "el estado de ánimo de Puigdemont o qué piensa Susana Díaz", en lugar de en las preocupaciones reales de la gente. "Esto es lo que ven los ciudadanos...no es un Gobierno, es un mercadeo, un bazar persa y los aleja de la confianza en sus Gobernantes".