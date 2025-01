El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha anunciado este martes que no se presentará a la reelección. En una rueda de prensa celebrada en la sede regional el mismo día en que se ha abierto el calendario oficial para el registro previo de precandidaturas para elegir al líder del partido en las elecciones primarias, Espadas da “un paso a un lado” y une sus fuerzas con “una candidatura ganadora”, dando paso así, aunque no la ha querido citar, a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hacerse con las riendas del PSOE andaluz.“No voy a concurrir en este proceso de primarias, sino que doy el paso a apoyar a otro liderazgo que renueve este proyecto y que lo pueda convertir en ganador en 2026. Opto por unir mis fuerzas a una candidatura ganadora segura. Paso el testigo a quien pronto dará el paso, me pongo a disposición de un proyecto colectivo aún mejor del que hemos sabido construir y lo hago convencido porque confío en quien lo va a liderar y esa persona sabe que estaré siempre para lo que haga falta”, ha anunciado Espadas.