Mientras desde el Gobierno se mantiene la confianza en llegar a un acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ, el presidente del PP ha respondido hoy al ultimátum lanzado el pasado martes por el presidente del Ejecutivo. Feijóo plantea recuperar las negociaciones en presencia de un comisario europeo que las certifique. "Fuera de ahí, ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado de Derecho y nosotros no las vamos a admitir...Si quiere asaltar el CGPJ tendrá al PP en contra, al ordenamiento jurídico en contra, a la Constitución en contra y a la Comisión Europea, estoy convencido, en contra. Lamento su terrible agenda judicial, pero ese es su problema y si ayer pretendió transmitir que los jueces no son independientes, no merece seguir siendo presidente del Gobierno", ha enfatizado en declaraciones a los medios en el patio del Congreso.