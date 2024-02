El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha negado hoy que existiese ningún contacto con el empresario cabecilla de la presunta trama de comisionistas destapada por el caso Koldo. "Evidentemente, no", ha respondido a los periodistas en los pasillos del Senado antes de una comparecencia en la que ha exigido al presidente del Gobierno que diga "qué responsabilidad política y personal tiene en la trama". "Armengol y Pedro Sánchez se están escondiendo, tienen que dar explicaciones y tomar decisiones. No pueden tener una sombra de sospecha sobre ellos de estas dimensiones y no despejarla. Tiene que decir qué responsabilidad política y personal tiene en la trama. Feijóo ha insistido en que Sánchez "conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó". "Lo que pasa en la Moncloa, en el Gobierno y en el PSOE es muy grave y se requieren respuestas concretas, valientes y asumir responsabilidades", ha dicho.