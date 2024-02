El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy "o se entiende el pluralismo político y la diversidad de España o no se entiende España". Así ha respondido a Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control al Gobierno. Sánchez ha acusado al PP de tratar de "avivar el fuego en Cataluña" y lo ha hecho mofándose de la confusión del líder de la oposición del metanol con el metano refiriéndose a él como un "experto en química orgánica". Por su parte, Feijóo ha acusado a Sánchez de llevar "seis meses dedicado, solo, a la amnistía". "Cuatro años así son insostenibles...Le aseguro que usted caerá. En este sentido, ha criticado al Gobierno por desatender a la "España real". "Los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del Gobierno. Gobierne para quienes le pagan el sueldo y no para los que le han puesto en la Moncloa...Les hemos visto estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la Fiscalía, debería escuchar a la agricultura que no aguanta el dogmatismo ambiental de su Gobierno. El problema de los agricultores no está en Bruselas sino en la bancada de su Gobierno", ha enfatizado.