El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha pedido este sábado al presidente en funciones Pedro Sánchez que "deje de marear la perdiz" y aclare si una ley de amnistía y un referéndum vinculante en Cataluña están sobre la mesa para lograr la investidura. Durante una rueda de prensa en Málaga, Bendodo ha dicho que "desde el Partido Popular no van a mercadear con el gobierno" y ha insistido que, por contra, "Sánchez está dispuesto a ser investido a cualquier precio". El dirigente popular además ha acusado al líder del PSOE de pasar del 'sí es sí' "que ha sacado a más de cien violadores a la calle" al 'no es no', porque, ha explicado, "sólo dice sí a los independentistas y a los herederos de ETA".