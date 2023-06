Era el obstáculo para alcanzar el acuerdo pero Carlos Flores ha llegado a la cita "con ánimo constructivo, por supuesto", y con voluntad de apartarse. El popular Carlos Mazón será presidente de la Generalitat Valenciana y Vox entrará en su gobierno. Han sido cuatro horas de reunión tras las que Vox se garantiza la presidencia de Les Corts y algunas consejerías a determinar, pero en las que no estará Carlos Flores. "Yo no doy un paso a un lado, doy un paso adelante", ha dicho. Su paso adelante es ser número uno de la candidatura de Vox al Congreso tras ser vetado por la dirección nacional del PP por sus antecedentes por maltrato machista. A la misma hora Feijoo presentaba a los candidatos populares al Congreso, sin hacer alusión alguna al que va a ser su segundo gobierno autonómico de coalición con Vox. Él aspira a no necesitarlo para gobernar España. Esa mayoría sí la tiene Díaz Ayuso. Sin necesidad de pactos, en Madrid todo más rápido. Se ha constituido la Asamblea madrileña y se acortan los plazos para su investidura.