La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha reconocido este martes que retocar la ley del 'solo sí es sí' es "una cuestión compleja", pero ha añadido que "la mejor forma de defender esta ley es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios". Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha defendido la norma como "una buena ley, pionera, que conquistamos las mujeres en la calle". Sin embargo, ha añadido que "en su aplicación está teniendo efectos no deseados" y ha remarcado que los cambios no afectarán "al consentimiento", "piedra angular de la norma". "No tocaremos ni una sola coma referida al consentimiento", ha reiterado.. Rodríguez no ha aclarado cuáles serán los ajustes técnicos necesarios.

Hasta el momento más de 300 condenados han visto recortada su pena por la entrada en vigor de la ley del 'sólo sí es sí'. Sobre por qué ha tardado tanto tiempo el Ejecutivo en trabajar en la reforma de la ley, Rodríguez ha matizado que "el presidente del Gobierno, a principios de diciembre, ya anunció que si fuera necesario se harían retoques técnicos, son fórmulas que no son nada fáciles". Rodríguez ha insistido en "la complejidad del asunto" y ha recordado que "homologar, el tasar las penas, exige de una serie de justificaciones y, en ningún caso, tiene que ver con la modificación del artículo 178.1, que es donde se contempla el consentimiento".